Муромские волейболисты не смогли выйти в плей-офф

Игроки волейбольного клуба «Муром» готовятся к играм за 13-16-е места. Муромская команда заняла последнее место в группе "Запад".

По словам главного тренера Дениса Гаркушенко, к игрокам у него претензий нет. Только в двух из 14 матчей соперник был сильнее. Но есть объективные и субъективные причины, из-за которых команда не смогла выйти в плей-офф.

- Первая и основная – отсутствие домашних матчей. В основном, остальные команды выиграли около 75% домашних матчей. Если бы мы выиграли хотя бы 3 из 6 возможных своих домашних матчей – 50%, то попали бы в плей-офф, - сказал Денис Гаркушенко в интервью, размещенном в группе во «ВКонтакте» ВК «Муром».

Тренер будет ставить задачу занять первое место в мини-турнире за 13-16 места. Все шесть матчей ВК "Муром" проведет на выезде.