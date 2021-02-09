С начала года во Владимирской области на пожарах погиб 21 человек

Из-за морозов во Владимирской области увеличилось количество пожаров. Одна из основных причин – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и обогревателей. Основная причина гибели людей на пожарах – неосторожное обращение с огнем при курении.

На 9 февраля февраля в регионе произошли 240 пожаров (за аналогичный период прошлого года – 222 пожара). На пожарах погиб 21 человек, в прошлом году – 13 человек. Пострадали – 4 человека, в прошлом году – 7 человек.

От неосторожного обращения с огнем произошло 8 пожаров, на которых погибли 11 человек, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования произошли 5 пожаров, на которых погибли 5 человек, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов произошли 2 пожара, на которых погибли 2 человека.

Чаще всего гибнут люди в нетрезвом состоянии (57 процентов), а также спящие (19 процентов).