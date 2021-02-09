В Юрьев-Польском двух местных жителей лишили водительских прав через суд

В суд обратился прокурор Юрьев-Польского района, прося лишить водительских прав местного жителя. Мужчина состоял на учете у нарколога с 2019 года с диагнозом психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. По закону, лица, страдающие заболеваниями «алкоголизм», «наркомания», «токсикомания» не имеют права осуществлять деятельность, связанную с источником повышенной опасности, в том числе быть водителями транспортных средств. С диспансерного учета горожанин не был снят, поэтому суд удовлетворил требование прокурора. Также водительских прав суд лишил еще одного горожанина, состоящего на диспансерном наблюдении у врача нарколога ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм». Обе решения не вступили в законную силу.