В одном классе владимирской школы ввели карантин по коронавирусу

На утро 9 февраля во владимирских школах подтверждено 7 случаев заболевания или прямого контакта с заболевшими Covid-19, в одном классе введен карантин. В другом образовательном учреждении для одного класса введен карантин по ОРВИ.

В шести группах в детских садах временно приостановлен прием новых воспитанников. Все остальные классы и группы работают в повседневном режиме.

Во всех школах и детских садах областного центра обеспечиваются необходимые меры для безопасности детей и педагогов, соблюдается нормативный температурный режим. Детям и педагогам измеряют температуру, кабинеты и группы оснащены санитайзерами, функционирует другое необходимое оборудование, включая ионизаторы воздуха.