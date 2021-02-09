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Коронавирус Covid-19

В одном классе владимирской школы ввели карантин по коронавирусу

В другом образовательном учреждении для одного класса введен карантин по ОРВИ
Виктория СУХОВА
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На утро 9 февраля во владимирских школах подтверждено 7 случаев заболевания или прямого контакта с заболевшими Covid-19, в одном классе введен карантин. В другом образовательном учреждении для одного класса введен карантин по ОРВИ.

В шести группах в детских садах временно приостановлен прием новых воспитанников. Все остальные классы и группы работают в повседневном режиме.

Во всех школах и детских садах областного центра обеспечиваются необходимые меры для безопасности детей и педагогов, соблюдается нормативный температурный режим. Детям и педагогам измеряют температуру, кабинеты и группы оснащены санитайзерами, функционирует другое необходимое оборудование, включая ионизаторы воздуха.