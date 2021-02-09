Ковровчане подрались, не поделив зарплату

Двое коллег поссорились в середине августа прошлого года на улице Восточной в Коврове поссорились: один из них посчитал, что приятель его обманул при распределении заработанных денег. Второй это отрицал. Но мужчина, посчитавший себя обманутым, разгоряченный алкоголем, ударил знакомого по лицу. Тот в ответ, тоже будучи пьяным, избил противника, нанеся множество ударов руками и ногами. От полученных травм пострадавший горожанин скончался на следующий день. ранее судимого нападавшего обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Вину он признал полностью. По приговору суда он отправится в колонию строгого режима на восемь лет. Приговор суда не вступил в законную силу.