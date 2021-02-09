Пьяный москвич катался по Владимирской области и сбывал фальшивые деньги

В Юрьев-Польском направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Московской области, обвиняемого в хранении и перевозке запрещенных предметов, управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Житель Московской области в начале августа в столичном регионе приобрел десять заведомо поддельных купюр достоинством по пять тысяч рублей, которые привез во Владимирскую область и сбыл во Владимире, Александрове и Юрьев-Польском. Фальшивыми деньгами он расплатился на автозаправках и в продуктовом магазине. Кроме того, 15 сентября прошлого года москвич, не имея соответствующей лицензии, сам заменил ствол в пистолете марки «P-411», переделав его в огнестрельное гладкоствольное оружие, а потом возил его с собой. Также 28 сентября прошлого года он в Юрьев-Польском управлял транспортным средством ездил на машине пьяным, будучи ранее судимым за аналогичное деяние. Полицейские задержали его, теперь решать его судьбу будет Юрьев-Польский суд.