Во Владимире пройдет "Лыжня России"

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится 13 февраля в парке «Дружба».

Приобщиться к зимнему виду спорта могут не только профессионалы, но и любой желающий, не находящийся на самоизоляции.

Для этого нужно подать заявку на участие с 9 по 12 февраля в МБУ «СШОР №3» по адресу: ул. Верхняя Дуброва, 2а, с 9:0 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). В день старта регистрации не будет.

Сбор участников лыжной гонки начнется 11:00, первый старт будет уже в 11:20 на дистанцию 5 км для юношей и девушек 2003-2010 года рождения. Далее забег на 1 км в 11:30 мальчиков и девочек 2011 г.р. и младше, а также для всех желающих, и последний старт на 10 км в 12:00 для мужчин и женщин 2002 года рождения и старше.

Для регистрации на лыжную гонку участнику нужно иметь при себе удостоверение личности и медицинское заключение.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (4922) 54-32-96.