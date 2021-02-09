Во Владимирской области теперь можно отправить поздравительную открытку онлайн

Чтобы поздравить родных и близких людей с праздниками 23 февраля и 8 марта владимирцам не обязательно отправлять открытку традиционно из почтового отделения. Любой желающий может сделать это, не выходя из дома, воспользовавшись сервисом на сайте Почты России.

На сайте компании подготовлена праздничная коллекция оригинальных дизайнерских открыток, которые молодые российские иллюстраторы нарисовали специально для Почты России. Для того, чтобы отправить открытку, необходимо зайти на сайт market.pochta.ru и выбрать понравившийся дизайн почтовой карточки, написать персональное поздравление, заполнить данные отправителя и получателя, оплатить с помощью мобильного банка и отправить в пункт назначения.

Открытка будет доставлена в красочном конверте в почтовый ящик адресата. Отследить статус отправления можно по трек-номеру.