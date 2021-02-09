Мэрия Владимира заявляет, что не знает о появлении в городе новых автобусных маршрутов

Не так давно компания ООО "Вояж" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала сообщение в котором заявила, что с 1 марта в городе появится два новых автобусных маршрута - 19С и 31. При этом она еще и опубликовала расписание этих маршрутов:

№ 19С ("Загородный парк - ул. Егорова - Загородный парк"): 6.00-7.00 и 15.00-19.00 (интервал - 15 минут), 10.00-15.00 и 19.00-22.00 (интервал - 30 минут);

№ 31 ("ул. Балакирева - пл. Победы - Золотые ворота - Центральный рынок - ТЦ "Мегаторг" - ул. Балакирева"): 7.00-12.00 и 14.00-19.00 (интервал - 15 минут), 6.00-7.00, 12.00-14.00 и 19.00-22.00 (интервал - 30 минут).

В довершение к этому там же компания опубликовала сообщение о найме на работу кондукторов и водителей. Однако в мэрии на это ответили, что они знают во Владимире только одну фирму с таким названием, и она занимается туристическим бизнесом. Власти города заявили, что ничего не знают о новых маршрутах и работают в прежней схеме общественного транспорта.