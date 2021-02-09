Ковровчанин убил друга, оскорбившего его бывшую жену

Два приятеля выпивали дома у одного из них на улице Полярной в городе оружейников. Один из мужчин оскорбительно высказался в адрес бывшей жены приятеля, тот возмутился, и между знакомыми вспыхнула ссора. Нагрубивший мужчина схватил нож, размахивал им, но его противник отобрал оружие, толкнул приятеля в кресло и нанес отобранным ножом несколько ударов в грудь. От ран мужчина скончался на месте. Вину нападавший, обвиненный в убийстве, не признал. Но суд все равно посчитал его виновным и отправил в колонию строгого режима на восемь лет. Кроме того, ему предстоит заплатить родственнице убитого компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей и компенсация материального вреда в размере 34 586 рублей. Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его.