В охотхозяйстве «Владимирское не хватало и подкормки для животных

Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с Госохотинспекцией области, выявлены нарушения законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Владимирское». Они обязаны обеспечивать осуществление своей деятельности квалифицированными специалистами - егерями из расчета один егерь не более чем на семь тысяч гектар площади охотничьего угодья. Но в нарушение этого требования штате общества имелось только четыре егеря вместо положенных пяти. Кроме того, в охотхозяйстве «Владимирское» учтено 76 особей оленя благородного и 46 особей кабана. Однако подкормка данных животных обществом не осуществляется, концентрированные, сочные животные корма, комбикорм, зерно, корнеплоды и картофель не закуплены, веники не заготовлены. В этой связи в отношении юридического лица и его руководителя Владимирским природоохранным прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «нарушение правил пользования объектами животного мира». Штраф, предусмотренный этой статьей – до пяти тысяч рублей для должностных лиц и до ста тысяч для юридических лиц. Также председателю правления внесено представление об устранении нарушений закона.