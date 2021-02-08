Житель Собинского района хранил дома наркотики и патроны

Сорокачетырехлетний житель Собинского района признан виновным в незаконном хранении боеприпасов, а также части растений, содержащих наркотические средства в крупном размере. Ранее судимый мужчина в июле 2020прошлого года на территории Собинского района нашел дикорастущую коноплю, сорвал его, высушил и хранил дома для личного употребления. А в сентябре прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у него изъято более 120 грамм наркотикосодержащего растения. Кроме того, у него обнаружили десять винтовочных патронов калибра 7,62 миллиметров, которые он тоже нашел и хранил, не имея специального разрешения. Собинский городской суд отправил его в колонию строгого режима на три с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.