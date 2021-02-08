В Коврове в продажу поступило 15 килограмм просроченного сыра

Как обнаружили в управлении Россельхознадзора по Владимирской области, индивидуальный предприниматель оформила в ФГИС «Меркурий» документы на сырный продукт «Сметанковый» с истекшим сроком годности. Продукция общей массой более 15 кг была направлена в адрес ООО «Мясная лавка маркет плюс» для продажи людям. В отношении предпринимателя составлен протокол об административном, всю просроченную продукцию утилизировали. А в Меленковском районе Владимирской области выявлены ошибки, допущенные при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Сотрудник СПК «Пановский» оформил документы на 44 с лишним тонны сырого молока, которое не было обработано для уничтожения микробов и бактерий, или упакованную в потребительскую или транспортную упаковку. Управлением выдано предупреждение в отношении уполномоченного лица о недопустимости нарушений.