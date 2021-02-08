Кольчугинский предприниматель продавал поддельный алкоголь

Индивидуальный предприниматель в магазине «Продукты» в поселке Белая Речка Кольчугинского района незаконно торговал алкоголем. Как показала проверка, проведенная полицией, в помещении магазина на хранении находилось 26 бутылок немаркированной алкогольной продукции различных наименований. В отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ - оборот алкогольной продукции без соответствующей маркировки. Его оштрафовали на десять тысяч рублей, а немаркированный алкоголь изъяли из магазина, чтобы предприниматель не продал его желающим.