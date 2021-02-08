В четырех магазинах Владимира посетители не соблюдали масочный режим

Во Владимире сотрудники мэрии ежедневно проверяют соблюдение антиковидных мер в магазинах, общепите и транспорте. В выходные, 6-7 февраля, прошел очередной мониторинг в 38 магазинах и рынках. В рейдах также участвовали сотрудники полиции.

- Нарушения выявлены на 12 объектах. В основном они касаются обновления разметки для указания социальной дистанции. Нарушения масочного режима посетителями выявлены в четырех магазинах: «Магнит» (ул. Комиссарова, 24), «Пятерочка» (ул. Балакирева, 15, Октябрьский пр.,47), «Бристоль» (ул. Балакирева, 47-а). С покупателями и сотрудниками данных объектов проведена разъяснительная работа, - сообщается на сайте администрации.

Всего с 1 января 2021 года обследовано 408 объектов. Из них на 112 были выявлены нарушения.