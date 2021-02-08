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Спорт

Спортсмены Владимирской области отобрались на Первенство мира по самбо

Они стали лучшими на Первенстве России
Виктория СУХОВА
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Спортсмены Владимирской области стали призерами Первенства России по самбо среди юношей и девушек. Состязания состоялись в Армавире в период со 2 по 7 февраля.

Данный турнир стал отборочным для участия в первенстве Европы и Мира. Спортсмены Владимирской области показали свой высокий уровень подготовки и смогли отобраться на международные соревнования.

Мария Андреева из Александрова, а также Анастасия Коноплева из Мурома взяли «золото» и получили путевки на Первенство мира, которое пройдет в октябре в Улан-Баторе.

Достойные результаты также показали Ксения Никифорова и Михаил Гоголев, занявшие 3 и 5 места соответственно.