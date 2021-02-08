Во Владимирской области от эпидемии ОРВИ страдают взрослые

Последние семь дней к врачам во Владимирской области обратилось 9 239 человек с признаками ОРВИ, среди них 4 499 детей. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше на 23,1%. В областной столице за ту же неделю зарегистрировано 2 815 обращений горожан в поликлиники, в числе заболевших 1 381 ребенок. Превышение эпидпорога на 11,7% опять же замечено только среди взрослых – от 15 лет и старше. По результатам лабораторного мониторинга случаи гриппа не зарегистрированы, чаще подхватывают аденовирусы, риновирусы, парагриппа, бокавирусы и метапневмовирусы. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает: в период повышения заболеваемости ОРВИ рекомендуется правильно питаться, принимать витамины, высыпаться и проветривать помещение. Противовирусные средства стоит принимать только по назначению врача или в случае прямой угрозы заражения, например, когда заболел один из членов семьи и изолировать его невозможно.