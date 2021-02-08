В январе во Владимирской области родилось более семисот малышей

Январь оказался богатым на рождение карапузом – за месяц в регионе появилось на свет 762 малыша. Еще четверых усыновили. Правда, устанавливать отцовство тоже пришлось нередко – это сделали 115 раз. А в январе 2020 года новорожденных было больше - 855. Но умирают по-прежнему больше: за тот же месяц в области скончалось 2526 жителей. Но это меньше, чем в декабре прошлого года – тогда скончались 2785 горожан, зато в январе 2020 году скончалось значительно меньше – 1904. Кстати, в январе владимирцы активно женились: за месяц сыграли 356 свадеб. Это больше, чем разводов – за январь распалось 344 семьи. Для сравнения: в декабре 2020 успели развестись 516 человек, а в январе 2020 – 442.