Многодетный отец во Владимире получил условный срок за нападение на полицейского

Тридцатиоднолетний владимирец признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. В конце августа прошлого года мужчина пьяный оказался на улице, а когда его попытались забрать правоохранители, решил сопротивляться. Он нанес удар рукой, в которой удерживал стеклянный осколок бутылки, в затылочную область головы сотрудника Росгвардии. Полицейский получил ушибленную рану затылочной области волосистой части головы, повлекшие за собой легкий вред здоровью. Вину многодетный отец признал полностью, выплатил пострадавшему росгвардейцу двести тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Учитывая наличие троих маленьких детей и беременную жену, а также другие смягчающие обстоятельства, ему дали три года условно с испытательным сроком два года. Приговор суда не вступил в законную силу.