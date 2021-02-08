Отряд "Лиза Алерт" возобновил ночное патрулирование во Владимирской области

В ночь на 9 февраля во Владимирской области ожидается понижение температуры до -27. В связи с этим, добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" возобновил ночное патрулирование.

Патрулирование будет проводиться в ночное время не только в столице области, но и в районных центрах.

Волонтеры призывают владимирцев не оставаться в стороне.

- Если вы заметили ночью одиноко бредущего пожилого человека или ребенка, скорее всего им нужна ваша помощь. Друзья, без неуместной в таких случаях брезгливости обращайте внимание на неподвижно сидящего или лежащего на улице человека, возможно он уже замерзает. Не проходите мимо людей в состоянии сильного алкогольного опьянения, они могут уснуть на холоде и уже никогда не проснуться. При обнаружении таких людей сообщите по телефону 112, вызовите скорую помощь. Пожалуйста, не покидайте найденного вами человека, пока не убедитесь, что он в безопасности, - просят в отряде.