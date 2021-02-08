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Мэрия Владимира выделила по два миллиона рублей каждому депутату горсовета на выполнение наказов

Всего получилось 50 миллионов
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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На рабочей встрече главы администрации города Владимира Андрея Шохина с депутатами горсовета прозвучал факт, что мэрия выделит каждому депутату на выполнение наказов горожан по 2 миллиона рублей.

Председатель горсовета Николай Толбухин сообщил что перечень приоритетных наказов, собранных депутатами в своих избирательных округах, составлен. На всех 25 депутатов из бюджета города пойдет 50 миллионов рублей. Наказы отбирали не только по фактору востребованности жителями, но и по фактору возможности реально их выполнить.

В числе приоритетных наказов оказались строительство дворовых детских площадок, мест отдыха горожан старшего поколения, игровых и спортивных кортов, локальных объектов благоустройства, площадок для выгула собак и так далее.