Бывшего главврача ОКБ Любовь Быкову отправили в тюрьму на 4 года

Любовь Быкова (справа) Фото: Валерия ПРОНИНА

Сегодня в Октябрьской районном суде огласили приговор бывшему главному врачу ОКБ Любови Быковой. Ее признали виновной в получении взятки в крупном размере. Быкова полностью признала свою вину.

Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. Также она должна выплатить штраф в размере двух миллионов рублей и еще 1 миллион 450 тысяч - это компенсация суммы взятки. Любовь Быкова не может занимать определенные должности сроком на 3 года.

Напомним, по версии областного СУ СКР, с августа 2018 года по октябрь 2019 года главврач ОКБ, используя должностные полномочия, обеспечила победу конкретной коммерческой фирмы в электронном аукционе на поставку компьютерного томографа стоимостью свыше 72 миллионов рублей. Закупка производилась в рамках национального проекта «Здравоохранение». За устранение потенциальных конкурентов и создание благоприятных условий, позволивших недобросовестным предпринимателям завысить цену по сравнению с реальной рыночной стоимостью медицинского оборудования, главврач ОКБ получила незаконное денежное вознаграждение в размере 950 тысяч рублей.

Кроме того, в июле 2019 года Быкова от тех же представителей коммерческой фирмы получила 500 тысяч рублей за обеспечение победы в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы.

С ноября 2019 года по конец июля 2020-го Любовь Быкова находилась под стражей в СИЗО, потом мера пресечения в отношении неё была смягчена до домашнего ареста.