Владимирские школы не будут ставить прогулы ученикам, которые не пришли на занятия из-за сильных морозов

Несмотря на ударившие морозы, во всех детских садах и школах города соблюдается температурный режим, жалоб от родителей не поступало. Мониторинг теплового режима в учреждениях образования проводится по поручению главы города Андрея Шохина ежедневно.

В школах и детских садах Владимира работают все классы и группы.

- Вместе с тем, руководству школ рекомендовано с пониманием отнестись к решению родителей под собственную ответственность оставить ребенка дома: прогулом для учащихся 1-5 классов не будет считаться неявка на занятия при температуре ниже минус 20 градусов, для учеников 5-11 классов — ниже минус 25 градусов, - сообщают в пресс-службе мэрии.

В управлении образования напоминают: школьную программу в случае пропуска уроков следует изучать самостоятельно, выполняя все предусмотренные учебными планами задания.