Владимирцы смогут безналом оплатить на почте наложенный платеж

Почта России теперь принимает оплату заказов из интернет-магазинов банковскими картами. Это стало возможным после внесения изменений в «Правила оказания услуг почтовой связи». Раньше они предполагали возможность оплаты наложенного платежа только наличными.

Наложенный платеж – это способ оплаты заказанного товара при его получении в почтовых отделениях. Например, если покупатель впервые оформляет заказ в интернет-магазине и хочет быть уверен, что продавец его действительно отправит, а посылка благополучно придет в почтовое отделение, он оплачивает заказ только перед вручением ему посылки. Чтобы перед оплатой он мог удостовериться, что содержимое посылки соответствует заказу, посылка должна быть отправлена с описью вложения.

На данный момент в почтовых отделениях Владимирской области установлено 684 pos-терминала для приема безналичных платежей, 339 из них находятся в сельской местности.