Владимирский офис ЕРИЦ переехал на улицу Княгининскую

Владимирское подразделение «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» теперь находится по адресу: ул. Княгининская, 7.

Режим работы организации остается прежним: пн - чт: с 09:00 до 18:00, пт: с 09:00 до 17:00.

Телефон «горячей линии» Единого расчетно-информационного центра – 8 (800) 234-59-33.

«Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» работает с 2014 года. Организация оказывает услуги по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги, осуществляет формирование единого платежного документа, его печать, конвертирование и доставку в адрес абонентов-потребителей, а также сбор и зачисление денежных средств на банковские счета для дальнейшего распределения в адрес поставщиков и исполнителей соответствующих коммунальных услуг.

Контрагентами ЕРИЦ являются региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, ресурсоснабжающие и управляющие компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК, местные администрации, организации по вывозу ТКО и по обслуживанию видеосистем и домофонов.