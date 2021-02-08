Карабановского силача Алексея Ловчева включили в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Тренерский штаб мужской сборной России по тяжелой атлетике по итогам Кубка России, который прошел в Старом Осколе определил расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы, который должен пройти в Москве с 3 по 11 апреля.

Как сообщил ТАСС главный тренер мужской сборной Олег Писаревский, в список был включен супертяжеловес Алексей Ловчев, уроженец Карабаново.

Напомним, что в 2015 году Алексей выиграл чемпионат мира по тяжелой атлетике в американском Хьюстоне и побил два мировых рекорда — в толчке (264 килограмма) и в сумме двоеборья (475 килограммов). Однако случился допинг-скандал. В крови спортсмена нашли запрещенный препарат пептид ипаморелин. Международная федерация тяжелой атлетики аннулировала победу Ловчева на чемпионате мира и отстранила от турниров на 4 года. Только в 2019-м году Алексей смог вернуться в большой спорт.

- Ловчев на Кубке России выступал только в рывке, его старая травма локтя не позволила бороться за награду. Он сказал, что отказывается от толчка. Посмотрим, что будет дальше, — отметил Писаревский.

С 22 февраля по 2 апреля мужскую сборную ожидает двойной тренировочный сбор в Сочи. По итогам сбора будет определен окончательный состав на чемпионат Европы.