Во Владимирской области может похолодать до 28 градусов мороза

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 8 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается.

Ветер 8 февраля будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, а вот температура воздуха не порадует: ночью термометры могут показать от -23 до -28 °C, а днём ожидается температура от — 15 до — 20 градусов.

При этом как водителям, так и пешеходам следует передвигаться осторожнее, так как на дорогах в понедельник по-прежнему будет гололедица.