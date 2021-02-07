Новой заведующей отделом ЗАГС Владимира стала Яна Митрохина

Яна Митрохина. Фото: департамент юстиции Владимирской области

Новым руководителем отдела ЗАГС города Владимира стала Яна Александровна Митрохина, распоряжение об этом подписано руководством мэрии областного центра. Об этом сообщили в департаменте юстиции Владимирской области.

Из биографической справки департамента юстиции следует, что Яна Митрохина родилась во Владимире в 1981 году и имеет три высших образования.

Напомним — вакантной должность заведующего отделом ЗАГС Владимира стала в конце января, когда на заслуженный отдых ушла Галина Карташова, посвятившая работе в учреждении более 35 лет жизни. На тот момент в мэрии областного центра уточнили, что врио руководителя ЗАГС осталась Оксана Крючкова, которая в итоге провела в этом статусе ровно неделю.