Во Владимирской области ещё 134 человека вылечились от коронавируса

По сведениям областного департамента здравоохранения, в регионе с начала эпидемии по сегодняшний день после коронавирусной инфекции выздоровело 21696 человек.

При этом на утром 7 февраля в инфекционных госпиталях развернуто 1585 койко-мест для больных с covid-19. Из их числа занято 1007 коек, что составляет 64 процента от общего количества, ещё 578 мест свободны.

Напомним — на сегодняшний день во Владимирской области по результатам лабораторных исследований было подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и подтверждено пять новых летальных исходов.

Исследования продолжаются. Облздрав рекомендует придерживаться правил гигиены, носить в общественных местах средства индивидуальной защиты, а при возникновении недомогания сразу обращаться к врачу.