Во Владимирской области из-за морозов количество пожаров выросло в три раза

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

В региональном главке МЧС по состоянию на полдень 7 февраля сообщают о том, что с приходом низких температур в регионе значительно увеличилось количество пожаров в домах и квартирах.

Всего, по данным чрезвычайного ведомства, за минувшие 24 часа по области произошло 15 пожаров в жилье. Зачастую огненные ЧП случаются из-за неправильной работы отопителей, перегрузки электросети или оставленных без присмотра печей.

В региональном ГУ МЧС просят жителей и гостей региона быть осторожнее, не перетапливать печки, не перегружать сеть и не оставлять детей без присмотра. Также крайне опасно курить в постели — все три смертельных случая за сутки произошли, по версии дознавателей, именно из-за этого.

В случае появления запаха гари, дыма или повышения температуры следует без промедления звонить по телефонам «01», «101» или «112».