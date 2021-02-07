В Гороховце во время пожара хозяин квартиры получил смертельные травмы

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило на пульт дежурной смены пожарной охраны в 22.08. Спустя несколько минут пожарные прибыли по указанному адресу и выяснили, что в одной из квартир горело постельное белье на диване.

Площадь пожара составила всего 3 квадратных метра, однако лежащий на диване хозяин квартиры — мужчина 1960 года рождения, получил серьезные травмы.

Огнеборцы передали пострадавшего врачам «скорой помощи», однако по пути в больницу мужчина скончался.

В настоящее время дознаватели МЧС в качестве предварительной причины ЧП называют неосторожность при курении. Проверка по данному факту продолжается.