Во Владимире из-за коммунальной аварии залило водой улицу Мира

Рано утром 7 февраля жители областного центра начали сообщать о воде, текущей по улицам Мира и Усти на Лабе, что создало серьезные помехи в движении транспорта. Как выяснилось, инцидент произошел из-за трещины, образовавшейся на воздушнике разводящего трубопровода теплосетей возле дома №37 по улице Мира.

- Сообщение об аварии поступило нам около 4 часов утра, около 8.00 потребители были отключены для устранения дефекта и в 9.00 работы были завершены, подача тепла организована в полном объеме, - сообщила «КП» официальный представитель Владимирского филиала «Т Плюс» Елена Котелевец.

Фактически, кроме дома №37 никто из жильцов без тепла и воды не оставался. Тепловики просят жителей данного дома, у которых батареи могли остаться холодными, обратиться в управкомпанию для регулировки на внутридомовых сетях. По улицам вода больше не течёт.