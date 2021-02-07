В Камешково во время пожара в пятиэтажном доме погибли два человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

На пульт диспетчеров пожарной охраны 7 февраля в 00.36 поступило сообщение о загоревшейся квартире в жилом доме на улице Ленина.

Через несколько минут на место ЧП прибыли огнеборцы. К тому моменту в подъезде, где происходил пожар, было очень много дыма.

Как выяснилось, пожар оказался небольшим и быстро был потушен — выгоревшая площадь составила всего 4 квадратных метра, сгорели вещи и внутренняя отделка квартиры. К сожалению, на месте пожара огнеборцы обнаружили тела двух погибших — мужчин 1958 и 1961 годов рождения.

Также сотрудниками МЧС проводилась эвакуация жильцов подъезда, никто из них не пострадал. В настоящее время дознаватели устанавливают причину случившегося.

К тушению привлекалось пять пожарных машин и 12 человек из числа личного состава МЧС.