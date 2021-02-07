Во Владимирской области отремонтируют три железнодорожных переезда

Как сообщает Горьковская железная дорога, капитальный ремонт на этих переездах планируется провести в течение 2021 года.

Речь идёт об объекте на автодороге «Гороховец-Тумботино» в Гороховецком районе, о переезде на автодороге «М-7 — Болдино — Сушнево-1» Петушинского района, а также об одном из пересечений, расположенных на территории Владимира.

- В рамках капитального ремонта предусмотрены работы по замене и ремонту оборудования, дорожного покрытия, настилов, дорожных знаков, столбиков и отбойных брусьев, - сообщили в пресс-службе ГЖД — филиала ОАО «РЖД».

Всего же в течение года железнодорожники планируют отремонтировать 209 переездов горьковских линий. Из них на 16 объектах ожидается замена настилов, а еще 180 пересечений получат новый асфальт.