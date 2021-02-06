В Петушинском районе сгорел жилой дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

6 февраля в 15.39 сотрудникам МЧС поступил вызов - загорелся частный жилой дом в деревне Барсково Петушинского района. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Была угроза распространения пламени на соседние дома, сотрудники МЧС этого не допустили. Площадь составила 48 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. К ликвидации пожара привлекались три единицы техники и семь человек личного состава. Дознаватели устанавливают причину пожара.