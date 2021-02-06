В Муромском районе из-за позднего звонка в МЧС сгорели дом и баня

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

6 февраля в районе двух дня в пожарную охрану поступило сообщение о загорании частного жилого дома в селе Панфилово Муромского района. Из-за позднего обнаружения и звонка в МЧС дом и баня горели по всей площади.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 78 квадратных метров. На месте работали 11 сотрудников и три единицы техники. Причина пожара пока неизвестна. Ее установят дознаватели МЧС.