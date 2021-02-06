За сутки от коронавируса во Владимирской области скончались пять жителей, выздоровели - 156

По состоянию на 6 февраля в больницах региона действует 1585 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 63 процента из них занято (1001), свободно 584 койки.

21562 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 156 человек. Скончались 714 жителей, включая пять человек за сутки. Подробнее о новом числе случаев заболевания мы писали сегодня здесь. В лабораториях проведено 2633 исследования на Covid-19.

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения: 8 (800) 350-17-33 и единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Во регионе идет массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.В медицинских организациях развернуто 45 прививочных пунктов, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населенные пункты, организации и предприятия.

Для удобства жителей запись на вакцинацию открыта на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.