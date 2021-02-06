"На крыше стоит девушка и хочет прыгнуть": ковровские спецслужбы выехали на вызов, который оказался ложным

Вечером 5 февраля в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение, что на крыше многоэтажки стоит девушка и хочет прыгнуть. На место незамедлительно выдвинулись все спецслужбы города.

На улице стемнело, поэтому увидеть кого-то наверху было сложно. Спасатели ринулись на крышу, но там даже не было следов.

- Стало понятно, что вызов ложный. Мы приняли решение на месте связаться с заявителем и уточнить информацию. Мужчина был пьян, путался в показаниях. Адекватной причины, по которой он поднял все службы города, спасатели не услышали. По распоряжению оперативного дежурного данный гражданин был передан сотрудникам полиции, - сообщил Михаил Быков, спасатель. - Ложные вызовы - это риск для здоровья людей, которые реально нуждаются в помощи, и дополнительный износ техники.