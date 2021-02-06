Для уборки снега во Владимире привлекли тяжелую технику

Городские коммунальные службы продолжают убирать снег с улиц и общественных пространств города и вывозить его на снегосвалку. Так, в ночь с пятницы на субботу от «Центра управления городскими дорогами» на улицах города работали 53 единицы техники.

Утром 6 февраля на улицы вышли 60 единиц и 65 сотрудников ручной снегоочистки. Тяжелая техника - колонны КДМ, грейдеры, снегопогрузчики - продолжает расчистку улиц, в том числе в отдаленных микрорайонах. Там, где это возможно, городские тротуары от снега расчищают тракторы. Противогололедными материалами обрабатывают остановки транспорта, лестницы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Работы по уборке снега организованы в круглосуточном режиме, сообщается на сайте администрации Владимира.

Сотрудники и техника муниципального МКУ «Благоустройство» убирают от снега закрепленные за учреждением объекты, такие как лестницы, парки, скверы. Также идет обработка общественных пространств противогололедными материалами.

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.

За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Жаловаться на качество уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 круглосуточно.