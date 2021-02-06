В Александровском районе на пожаре нашли тело женщины

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

6 февраля в 03.37 в пожарную охрану сообщили о возгорании в дачном доме в СНТ «Изумруд» Александровского района. Из-за позднего обнаружения пламени и позднего звонка в МЧС дом горел уже по всей площади - 50 квадратных метров. В доме обнаружена погибшая женщина 1963 года рождения. На месте работали две единицы техники и шесть сотрудников. Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают дознаватели.

Еще один пожар случился в районе восьми утра в жилом доме в деревне Новоселка Александровского района. Пожарные не допустили распространения огня на соседние постройки и ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На месте работали четыре единицы техники и 16 человек. Причина также устанавливается.