За январь во Владимирской области в ДТП пострадали 12 детей, один погиб

По итогам первого месяца 2021 года на территории области в 12 автоавариях пострадали дети, один ребенок погиб и 12 были травмированы. В двух случаях детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

В феврале уже зафиксированы случаи травмирования детей на дорогах региона. 2 февраля в Муромском районе при столкновении автомобилей «Шевроле» и «Камаз» травмы получили водитель и три пассажира легковушки, из них - двое детей десяти и четырех лет. Четырехлетний мальчик находился в машине без удерживающего устройства.

В целях сокращения количества ДТП с детьми-пассажирами сотрудники ДПС проводят массовые проверки водителей. При проведении рейдов наряды дорожно-патрульной службы работают вблизи школ и детских садов.