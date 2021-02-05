Более 600 миллионов рублей потратили на строительство водозабора в Камешково

Одной из главных проблем моногорода Камешково был износ систем водоснабжения и водоотведения. Благодаря участию Владимирской области в программах Фонда развития моногородов проблема начала решаться. Так, Фонд выделил 636 миллионов рублей на строительство и реконструкцию городских очистных сооружений и водозабора.

- В городе порой текли реки канализационные реки, вода из крана была светло-коричневого цвета, содержание железа в ней в 30 раз превышало предельно допустимую концентрацию. При поддержке Фонда были построены важные не только для инвесторов, но и для всех жителей Камешково объекты водоснабжения. Эффект от нашей работы ощутили почти 12 тысяч человек, – отметил глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский.

В городе появились новые предприятия, были созданы дополнительные рабочие места. Из кранов в домах камешковцев стала течь не техническая, а питьевая вода. Масштабная работа позволила городу добиться снижения оттока населения почти в 2 раза: если в 2017 году уехало почти 400 человек, то в 2019 году этот показатель составил всего 150 человек.

В региональном Департаменте ЖКХ сообщили, что аварийность систем водоснабжения в Камешково снизилась на 30 процентов. В планах камешковской администрации – в 2022-2023 годах реализовать программу по обеспечению инфраструктурой водоотведения и водоснабжения земельных участков, предоставляемых семьям с тремя или более детьми. Ранее программа в городе не могла быть реализована из-за высокой аварийности систем водоснабжения.