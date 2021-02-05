В Муроме организатора несанкционированного митинга отправили под арест

Муромский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении организатора несанкционированного митинга. Как следует из материалов дела, местный житель, в нарушение требований Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в чате телеграмм – канала, доступного к просмотру участникам данного чата, разместил видеозапись, в которой лично призывал других людей участвовать в митинге. Который проходил в Муроме 29 января. При этом о проведении которого органы местного самоуправления в установленном законом порядке не уведомлялись. Постановлением суда муромлянин признан виновным в совершении правонарушения, назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток.