В парке Красной Горбатки построят спуск к реке и смотровую площадку

Четвертый этап благоустройства парка «Землянина» в поселке Красная Горбатка проведут в этом году. Преображение парка началось еще в 2018 году. С тех пор здесь появились современная детская площадка, скамьи для отдыха гостей, пешеходный мостик и дорожки, устроено свещение. В этом году в «Землянине» построят беседку, лестничный спуск к реке Колпь и смотровую площадку. Кстати, есть несколько версий происхождения необычного названия парка. Предполагают, что это связано со словом «земляника», ведь раньше здесь ее росло много. По другой версии название произошло от фамилии инженера Сомлянинова, строившего в начале прошлого века мост через Колпь, который называли «Сомлянинов мост».