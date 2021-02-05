За 2020 год владимирцы оформили более 15 тысяч жилищных ипотечных кредитов на сумму 29,6 миллиарда рублей. По сравнению с годом ранее их количество выросло на 28,5%, а сумма – на 39,1%.

Совокупный ипотечный кредитный портфель в регионе к началу 2021 года составил 61,3 миллиарда рублей. При этом более 99% ипотечных заемщиков аккуратно исполняют свои обязательства, не допуская просрочки.

Средний срок ипотечного кредита во Владимирской области по итогам прошлого года снизился на 2 месяца и составил 19 лет, а средний размер ипотеки, наоборот, возрос на 200 тысяч рублей до 2 млн рублей.

Кредитный лимит по программе льготной ипотеки в регионе составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос – 15%.