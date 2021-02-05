Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

За 2020 год владимирцы оформили более 15 тысяч жилищных ипотечных кредитов

Их количество выросло на 28,5 процента
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий

За 2020 год владимирцы оформили более 15 тысяч жилищных ипотечных кредитов на сумму 29,6 миллиарда рублей. По сравнению с годом ранее их количество выросло на 28,5%, а сумма – на 39,1%.

Совокупный ипотечный кредитный портфель в регионе к началу 2021 года составил 61,3 миллиарда рублей. При этом более 99% ипотечных заемщиков аккуратно исполняют свои обязательства, не допуская просрочки.

Средний срок ипотечного кредита во Владимирской области по итогам прошлого года снизился на 2 месяца и составил 19 лет, а средний размер ипотеки, наоборот, возрос на 200 тысяч рублей до 2 млн рублей.

Кредитный лимит по программе льготной ипотеки в регионе составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос – 15%.