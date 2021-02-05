Во Владимирской области температура воздуха понизится до -27

С 7 по 11 февраля на территории Владимирской области ожидается понижение температуры воздуха. Среднесуточная температура прогнозируется на 7 градусов ниже климатической нормы, в понедельник синоптики обещают уже -27 градусов. Данные явления повышают риски возникновения происшествий, увеличения количества техногенных пожаров.

- Гражданам рекомендовано соблюдать меры предосторожности при переохлаждении и обморожении, технику безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.