Многодетная мать из Камешковского района, осужденная за убийство, не добилась смягчения приговора

Трагедия произошла в марте 2020 года, когда многодетные родители приехали в гости к другой многодетной семье. Мужчины во время посиделок поругались и вышли во двору поговорить. Следом за ними вышла и приехавшая в гости многодетная мать, которая хотела помочь им помириться. Но застав во дворе только хозяина дома, она поссорилась с ним. Женщина рассказала, что он нецензурно оскорбил ее, а потом схватил за волосы. Освободившись, она взяла в кухне нож, вернулась во двор и внезапно ударила его клинком в спину. Раненый скончался на месте происшествия. Суд приговорил женщину, младшему ребенку которой только три года, к семи с половиной годам строгого режима, ее взяли под стражу в зале суда. Вынося приговор, суд учел не только раскаянье женщины, но и тот факт, что наличие четырех детей и состояние здоровья не помешали ей ночью с мужем отправиться в соседний населенный пункт, чтобы выпить там с друзьями. При этом младших детей, в том числе, трехлетнего сына она оставила под присмотром несовершеннолетней старшей дочери в квартире, где не было взрослых. Владимирский областной суд тоже не нашел оснований для смягчения наказания и оставил жалобы осужденной матери и ее защитника без удовлетворения.