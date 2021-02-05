В Меленковском районе мужчину осудили на 12 лет за убийство знакомого

Меленковским районным судом вынесен приговор 29-летнему местному жителю. Его признали виновным по трем статьям - "убийство", "угроза убийством" и "умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

По данным прокуратуры Владимирской области, 17 июля 2020 года в ходе распития алкоголя у обвиняемого произошел конфликт с 67-летним знакомым. После оскорблений мужчина ножом нанес обидчику не менее 14 ранений. От полученных ударов 67-летний пострадавший скончался на месте. Рядом была женщина, которая пыталась остановить обвиняемого, но тот стал угрожать убийством и ей. Потом подошел к женщине и ударил клинком ножа, причинив легкий вред ее здоровью.

Как отмечают в прокуратуре, мужчину ранее судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.