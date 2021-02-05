В Коврове на пожаре погиб инвалид, пока соседи проветривали подъезд

5 февраля в 08.55 в пожарную охрану сообщили о возгорании в многоквартирном жилом доме в Коврове. Сотрудники МЧС установили, что на первом этаже горит постель, и приступили к эвакуации жителей. На улицу вывели 20 человек. Одновременно пожарные тушили пламя на площади четырех квадратных метров. На месте работали 18 человек и четыре единицы техники.

- В квартире, где произошел пожар, был обнаружен погибший мужчина 1981 года рождения. Со слов родственников, он был инвалидом, самостоятельно не передвигался, курил в постели. По предварительной версии дознавателей, именно неосторожность при курении и стала причиной пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Соседи рассказали, что запах дыма они почувствовали около 8 утра. Пытались понять, из какой квартиры пахнет, открывали окна, чтобы проветрить подъезд, но пожарную охрану не вызывали. Только через час они сообщили в МЧС.