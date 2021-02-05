Во Владимире водитель «Мерседеса» не уступил «ВАЗу», в результате один пострадавший

На проспекте Строителей во Владимире вчера, 4 февраля, водитель «Мерседеса» 1967 года рождения при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил водителю автомобиля «ВАЗ – 2112» под управлением водителя 1987 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа», его госпитализировали с переломом правого коленного сустава.

По данным Госавтоинспекции, в этот же день на 124 километре автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» 1990 года рождения не справился с управлением. Он столкнулся с выезжающим слева автомобилем «КИА», после чего «Митсубиси» отбросило на правую полосу движения. Уже там он влетел в «Сканию» с полуприцепом. В результате ДТП пострадал водитель «Митсубиси», его с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.